Tennis

US OPEN - Norrie lento al servizio, Rune se la prende con il giudice

US OPEN - "Mi stai prendendo in giro?": il 19enne Rune se la prende con il giudice di sedia in occasione del match perso contro Norrie, accusato di metterci troppo a servire.

00:00:54, 31 minuti fa