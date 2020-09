Non poteva in qualche modo non finire in battaglia. Non con il recordman Seppi, alla 60a presenza consecutiva in uno slam, roba da highlander. In fondo c’era anche da vendicare quel terzo turno in Australia, finito naturalmente in bagarre al 5°, con Frances Tiafoe a prendere lo scalpo di Andreas in quel di Melbourne. E così, nel cuore della serata newyorchese e della notte italiana, Seppi-Tiafoe si è confermato ancora una volta un duro confronto.