Tennis

Tennis, Berrettini-Nadal agli US Open 2019: gli highlights della semifinale, 7-6 6-4 6-1 per lo spagnolo

US OPEN - Venerdì 28 gennaio, Matteo Berrettini sfiderà Rafael Nadal in semifinale a Melbourne per andare a giocarsi il titolo all'ultimo atto degli Australian Open 2022. Tra i due c'è un solo precedente e risale al 2019, quando lo spagnolo si impose in tre set in un'altra semifinale Slam, quella volta a New York.

00:04:28, un' ora fa