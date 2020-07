Berrettini: "Andare agli US Open? L'idea è quella, ma serve un protocollo. Ora mi alleno con Sinner"

Dal nostro partner OAsport.it

US Open sì o US Open no? Il dilemma di un Matteo Berrettini che, intanto, è impegnato in un duplice fronte. Oltre all'Ultimate Tennis Showdown di Nizza, il torneo-esibizione di Mouratoglou, il tennista romano prenderà parte anche al torneo organizzato da Thiem a Kitzbühel. Ma sarà a New York per fine agosto?

In questo momento veniamo testati due volte a settimana e qui in Francia la situazione non è grave come a New York. L’idea è quella di andare, ma bisogna vedere l’evolversi delle cose. Per tutti è importante capire cosa succederà nei vari tornei se un tennista verrà trovato positivo. Per queste cose ci vuole un parere scientifico. A cuor leggero credo che in questo momento non si faccia nulla, e se dovessi decidere di andare lo farei seguendo tutte le precauzioni del caso. Cercherei di avere contatti solo con il mio team e rispettare i protocolli. [Matteo Berrettini a UBI Tennis]

Tennis Sinner giocherà con Thiem e Zverev a Berlino: previsto anche il pubblico! 01/07/2020 A 15:01

Play Icon WATCH Chapeau Berrettini! Il manuale del passante di rovescio contro Thiem 00:00:31

Ovviamente l'obiettivo è evitare quanto successo all'Adria Tour

Noi sportivi abbiamo una situazione particolare. Se dobbiamo fare quarantena senza sintomi, a quel punto i successivi tornei diventano un po’ un casino perché non puoi allenarti. Essere positivi non è brutto solo per il rischio della malattia, ma perché andrebbe a influenzare tutta la programmazione

Play Icon WATCH Il timeout tra Berrettini e Gulisano: "Giochi bene, vuoi vedere come me la cavo con l'inglese?" 00:00:35

Intanto Berrettini si sta allenando con Sinner a Montecarlo

Gioca bene, devo stare attento quando giochiamo… Mi devo impegnare, è giovane ma picchia duro

Ma come sta andando l'esperienza all'UTS? (in diretta su Eurosport)

Mi sento bene fisicamente. L'UTS è un tennis diverso, le partite sembrano andare in una direzione e poi può succedere di tutto. Nonostante il lungo stop, però, mi sento pronto per ricominciare. Questo evento è molto divertente ed è utile per avvicinarsi agli eventi ufficiali. Sto giocando partite di livello con avversari di livello

Play Icon WATCH UTS: Berrettini demolisce Popyrin (4-0) e vede vicinissimo il sogno semifinali 00:01:17

Tennis Roberta Vinci sicura: "Sinner è ottimo, per le giovani italiane serve pazienza" 29/06/2020 A 07:00