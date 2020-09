Tennis

Dalle super mamme fino a Thiem e Medvedev: Roberta Vinci commenta lo US Open

La puntata completa della nostra diretta LIVE con Roberta Vinci per commentare lo US Open 2020: dalle mamme Williams, Azarenka e Pironkova fino ai favoriti per un posto in semifinale: Roberta Vinci sceglie Thiem e Medvedev.

00:14:01, 119 Visualizzazioni, un' ora fa