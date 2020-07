Djokovic snobba gli US Open "Non so se ci sarò". Thiem: "Devo sacrificare o New York o Parigi"

Il serbo numero 1 al mondo: "Non giocherò a Washington, mentre a Cincinnati dipenderà dal fatto di esserci o meno a Flushing Meadows. Di sicuro sarò al via del Roland Garros e vorrei giocare a Madrid e a Roma". L'austriaco: "Se giocherò bene agli US Open, partecipare al Roland Garros sarà molto, molto difficile"

Il Coronavirus ha ridimensionato il tennis e il suo uomo copertina. Novak Djokovic è finito nell’occhio del ciclone per l’organizzazione dell’Adria Tour, complici le numerose positività al virus tra cui la sua e quella della moglie della Jelena. Una manifestazione nella quale non si è tenuto conto dei rischi legati all’emergenza sanitaria, la stessa ragione per cui è ancora in dubbio l’effettiva ripartenza del calendario Atp ad agosto negli Stati Uniti.

Il numero 1 al mondo sta facendo alcune valutazioni sulla programmazione agonistica, visto che tra un mese, salvo variazioni dell’ultimo momento, si tornerà a giocare e a ritmi molto serrati. In un contesto del genere, non è facile capire il da farsi e il serbo ha espresso al quotidiano serbo Zurnal le sue intenzioni.

Non giocherò a Washington, mentre a Cincinnati dipenderà dal fatto di esserci o meno agli US Open. Non so se parteciperò allo Slam negli States, di sicuro sarò al via del Roland Garros e vorrei giocare a Madrid e a Roma.

Nole ha valutato poi positivamente la decisione dell’ATP di “congelare” il ranking, con una distribuzione dei punti su 22 mesi (marzo 2019-dicembre 2020) nel corso dei quali si farà in modo che i giocatori possano solo guadagnare punti e non perderli:

Mi sembra una saggia decisione e credo che vada bene.

Sulla programmazione delle stagioni sul cemento e sulla terra rossa si è espresso anche Dominic Thiem, parlando ai microfoni del quotidiano austriaco Tiroler Tageszeitung e facendo trasparire il grande senso di confusione che sta caratterizzando questa fase.

Se giocherò bene agli US Open, partecipare al Roland Garros sarà molto, molto difficile. Tuttavia, uscire nelle prime fasi a New York sarebbe meglio per Parigi. Devo sacrificare uno dei due Slam. E’ la cosa giusta da fare.

Chi sembra aver preso una decisione definitiva tra i top3 è Rafael Nadal, che nella giornata di martedì ha confermato a Feliciano Lopez la sua presenza al Masters 1000 di Madrid. L’ipotesi che il maiorchino decida di andare a New York per poi fiondarsi in Spagna il giorno dopo l’eventuale finale agli Us Open, passando da terra a cemento in poche ore, sembra essere quanto mai remota. Staremo a vedere.