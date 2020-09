L’intera situazione mi ha lasciato triste e svuotato. Ho chiesto se la persona coinvolta stesse bene e il torneo mi ha confermato che, ringraziando dio, sta bene. Sono estremamente dispiaciuto per averli causato questo stress. Non volevo. E ho sbagliato. Non rivelerò il suo nome per rispetto della privacy. Riguardo la squalifica, ho bisogno di lavorarci sopra e trasformare questa amarezza per trasformare questo avvenimento in un insegnamento che mi faccia crescere ed evolvere sia come giocatore che come persona. Chiedo scusa allo US Open e a tutti le persone coinvolte per il mio comportamento. Sono molto grato al mio team e alla mia famiglia per essere la mi roccaforte di supporto, e ai miei fan per essere sempre lì con me. Grazie a tutti e scusate.