Boris Becker

Sono scioccato, come tutti quanti. Con Novak ho un rapporto di lunga data. Ci chiamiamo famiglia. Questo è probabilmente il momento più difficile della sua intera carriera. Ha infranto una regola però, e la decisione è corretta.

A Novak non piace subire le palle ed è lì che ha iniziato a perdere la pazienza, lanciando una pallina lateralmente. Fortunatamente non c’era nessuno: né persone né ovviamente spettatori, ma è un’abitudine che lui ha e di tanto in tanto capita che lo faccia. Chiaramente poi quando ha lanciato la pallina verso il fondo del campo colpire la giudice di linea non era sua intenzione, ma ripeto ha infranto una regola. E’ stata una decisione pesante, dura da prendere... Ma era anche l’unica cosa che poteva fare il supervisor.

Mats Wilander

Non sei autorizzato a fare una cosa del genere. E’ la cosa più sfortunata che ti possa accadere su un campo da tennis colpire così la giudice di linea, ma non ha semplicemente lanciato la pallina... l’ha colpita abbastanza forte. Frustrazione, certamente. Ma purtroppo non importa, non è qualcosa di consentito. Dobbiamo anche sperare che la persona colpita stia bene, perché all’inizio non riusciva nemmeno a respirare. Vista e rivista al replay non ci sono dubbi che sia stato un errore. L’unica domanda che mi faccio è perché il giudice di sedia non abbia dato un’occhiata al video prima di prendere questa decisione, ma non ci sono comunque dubbi che quello di Djokovic sia stato un errore.

Alex Corretja

Sono ovviamente incredibilmente sorpreso, come tutti quanti. E’ incredibile come un centimetro non solo possa cambiare una partita, ma anche il futuro nel nostro sport. Dopo aver visto scappare alcuni punti importanti Novak ha perso un po’ di concentrazione, aveva già colpito una pallina verso gli spalati laterali che sarebbe potuta essere pericolosa se qualcuno fosse stato là. Non è riuscito a controllare le sue emozioni in quell’instante e dopo essere stato brekkato ha lanciato di nuovo la palla. E’ stato sfortunato, ma la regola così com’è parla chiaro: lo devi squalificare. E’ un peccato, ma è ovvio che non avessero altra scelta.

E’ un peccato che sia finita così, aveva una grande opportunità in questo torneo ma parte del gioco è anche riuscire a controllare le emozioni in campo. E’ una grande lezione per i bambini che guardano e per ogni persona che fa parte del tour. Devi sempre prestare attenzione a quel che fai, altrimenti qualcuno rischia di farsi male.

Justine Henin

Per il mondo del tennis, questo, ovviamente, è uno shock. Domani ovviamente la vita andrà avanti per tutti, ma è qualcosa che nel mondo del tennis non vorresti vedere. Ovviamente non aveva alcuna intenzione di colpire la giudice di sedia ed è stato molto sfortunato, ma la decisione è una buona decisione. E non c’era altra possibilità se non questa: è il tipo di provvedimento che il torneo doveva prendere. Siamo qui a discuterne solo perché è Novak, ma se fosse stato qualsiasi altro giocatore non avremmo avuto dubbi.

