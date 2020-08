A una settimana dal via dello Slam americano torna la Eurosport CUP, questa volta in salsa tennistica. Abbiamo selezionato 32 fuoriclasse della racchetta che hanno scritto il loro nome nel prestigioso albo d'oro del torneo. Voi dovete scegliere a suon di sondaggi chi far avanzare e chi eliminare fino ad eleggere il trionfo più bello. Si parte col primo round dei 16esimi di finale.

Da lunedì 31 agosto a domenica 13 settembre, si giocherà la 140esima edizione degli US Open (tutti i campi LIVE su Eurosport e Eurosport Player). Nell'ultima settimana prima del via dello Slam americano, la Eurosport Cup torna per andare a caccia del più grande vincitore nella storia del torneo maschile. Quale è stata la vittoria più emozionante? A deciderlo sarete solo voi, votando i nostri sondaggi.

Come funziona?

Vota il sondaggio e fai avanzare il giocatore preferito al prossimo turno. Un vero e proprio torneo ad eliminazione diretta per scegliere quale di questi 32 fenomeni della racchetta sia quello che ha incantato di più in un'edizione degli US Open. Pronti, via!

Il calendario

Lunedì 24/8: Round 1

Martedì 25/8: Round 1

Mercoledì 26/8: Ottavi di finale

Giovedì 27/8: Quarti di finale

Venerdì 28/8: Semifinali

Sabato 29/8: Finalissima

ROUND 1

Roger Federer (2005) vs. Stefan Edberg (1992)

Sondaggio Federer (2005) vs. Edberg (1992). Chi vuoi agli ottavi di finale? Roger Federer (2005) Stefan Edberg (1992)

Lleyton Hewitt (2001) vs. Ilie Nastase (1972)

Sondaggio Hewitt (2001) vs. Nastase (1972). Chi vuoi agli ottavi di finale? Lleyton Hewitt (2001) Ilie Nastase (1972)

Andy Roddick (2003) vs. Fred Perry (1936)

Sondaggio Roddick (2003) vs. Perry (1936). Chi vuoi agli ottavi di finale? Andy Roddick (2003) Fred Perry (1936)

Andre Agassi (1999) vs. Roy Emerson (1961)

Sondaggio Agassi (1999) vs. Emerson (1961). Chi vuoi agli ottavi di finale? Andre Agassi (1999) Roy Emerson (1961)

Stan Smith (1971) vs. Marat Safin (2000)

Sondaggio Smith (1971) vs. Safin (2000). Chi vuoi agli ottavi di finale? Stan Smith (1971) Marat Safin (2000)

Stan Wawrinka (2016) vs. Rod Laver (1969)

Sondaggio Wawrinka (2016) vs Laver (1969). Chi vuoi agli ottavi di finale? Stan Wawrinka (2016) Rod Laver (1969)

John Newcombe (1973) vs. Jimmy Connors (1978)

Sondaggio Newcombe (1973) vs. Connors (1978). Chi vuoi agli ottavi di finale? John Newcombe (1973) Jimmy Connors (1978)

Boris Becker (1992) vs. Novak Djokovic (2011)

Sondaggio Becker (1992) vs. Djokovic (2011). Chi vuoi agli ottavi di finale? Boris Becker (1992) Novak Djokovic (2011)

