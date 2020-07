Fabio Fognini non sarà agli US Open, Barazzutti: "Troppo poco tempo, si lavora per Roma e Parigi"

Dal nostro partner OAsport.it

Giorno di annunci importanti nel mondo del tennis azzurro. Fabio Fognini, infatti, ha chiarito la sua programmazione in questo 2020 particolare. Il circuito ATP, come è noto, riprenderà ad agosto con i primi tornei e il primo Slam ad arrivare sono gli US Open (31 agosto-13 settembre). Il ligure, però, ha approfittato in questa pausa forzata per operarsi a entrambe le caviglie, visto che da tempo era sofferente.

Pertanto, come confermato da Corrado Barazzutti, capitano di Coppa Davis e coach dell’azzurro, la scelta è quella di rinunciare al Major americano e puntare decisamente alle manifestazioni sulla terra rossa, suggellate dal Roland Garros (20 settembre-4 ottobre), senza dimenticare Madrid e Roma ovviamente. Sono queste le intenzioni di Fognini, favorite anche dalla scelta dell’ATP di distruibuire i punti del ranking in 22 mesi, ovvero dal marzo 2019 al dicembre 2020. Ciò significa che il nostro portacolori non perderà quanto ha raccolto nel 2019 a Monte-Carlo, Montreal e a Shanghai e, in qualità di n.11 del mondo, può legittimamente puntare a qualificarsi per la prima volta in carriera alle Finals.

"Domenica prossima scadranno i 40 giorni dell’operazione che Fabio ha sostenuto a entrambe le caviglie. Da lunedì ricominceremo ad allenarlo con tutte le attenzioni. Ricominceremo con una serie di allenamenti graduali che saranno ovviamente concordati con il suo fisioterapista e con il medico che l’ha operato. In base a come reagirà potremmo intensificare più o meno questi allenamenti".

L’obiettivo è metterlo in condizione di poter competere nei primi tornei sulla terra battuta. US Open? Non ci sono i tempi. Andare negli States è complicato, mentre in Europa ti muovi e la mia sensazione è che i giocatori non vogliono andarci

Queste le parole di Barazzutti (fonte: Federtennis). E sulla ripresa a settembre:

Vogliamo preparare la stagione sulla terra, sperando che si possa giocare come previsto a Madrid, Roma e Parigi. Per poi magari proseguire con la stagione europea indoor, fino alle ATP Finals. Lui ha accelerato la guarigione, insomma è tutto okay. Si riprende, quindi, lunedì con prudenza e fiducia

