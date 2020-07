Gli organizzatori degli US Open rassicurano: "Lavoriamo per avere un ambiente più sicuro possibile"

Dopo la cancellazione dei Citi Open, gli organizzatori degli US Open hanno subito rassicurati tutti - con un comunicato - che questa decisione non avrà ripercussioni sul regolare svolgimento dello Slam newyorkese.

L’annuncio delle cancellazione dei Citi Open di Washington ha portato molti tifosi di tennis a pensare che anche gli US Open fossero a rischio annullamento. Molte le voci in queste ore sul destino dell’edizione 2020 dello Slam newyorkese, ma gli organizzatori hanno assicurato che il blocco del torneo di Washington abbia delle conseguenze per uno dei tornei più importanti dell'anno.

Innanzitutto vogliamo esprimere la nostra solidarietà a Mark Ein per la decisione coraggiosa di annullare il Citi Open. Siamo sicuri che si faranno trovare pronti quando ci sarà da organizzare l’edizione 2021. Detto questo, la loro decisione non ha alcun impatto su US Open e Western & Southern Open. Stiamo lavorando per creare un ambiente quanto più sicuro possibile, seguendo le linee guida dello Stato di New York. Ospitare questi eventi è il modo migliore per rilanciare il tennis

L’USTA ha insistito fermamente sul fatto che la decisione di cancellare il Citi Open non avrà alcun impatto sugli US Open e sui suoi attuali piani di proseguire con il torneo di settembre. Il Citi Open è stato ufficialmente cancellato martedì a causa di ‘circostanze al di fuori del proprio controllo’, che si riferiscono essenzialmente alle difficoltà di viaggio che i giocatori dovranno affrontare viaggiando da e verso gli Stati Uniti a causa delle regole di quarantena

Per gli organizzatori, quindi, gli US Open ci saranno regolarmente. Lo Slam dovrebbe partire lunedì 31 agosto per poi concludersi domenica 13 settembre con la finale maschile. In attesa di capire chi parteciperà effettivamente al torneo...

