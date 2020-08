Il tennista altoatesino che lo scorso anno esordì a New York per la prima volta in uno slam conferma la sua presenza per US Open 2020 (così come per il 1000 di Cincinnati, che si giocherà però sempre a Flushing Meadows).

Tra forfait e chi effettivamente conferma la sua presenza, iniziano a chiarirsi gli scenari del prossimo US Open, in programma dal 31 agosto su Eurosport ed Eurosport Player. Già certi dell’assenza di Fabio Fognini, a tenere alta la pattuglia azzurra ci sarà Jannik Sinner.

Il giovane talento altoatesino, che proprio a New York un anno fa fece per la prima volta in carriera un’apparizione in un torneo dello slam, sarà della battaglia.

US Open La campionessa in carica Bianca Andreescu non giocherà gli US Open DA UN GIORNO

Tramite un comunicato apparso sui social Sinner ha infatti confermato la sua presenza a Flashing Meadows sia per il Masters 1000 di Cincinnati che, ovviamente, a quel punto, anche per US Open.

