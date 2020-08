Invero la Paolini ha strappato un contro-break in apertura di secondo set dopo aver ceduto il primo parziale, ma la sua partita è di fatto finita quando, dopo una resistenza di 8 parità, ha ceduto il quinto game consegnandosi alla francese in un’ora e 21 minuti: 6-3, 6-2. Carolina Garcia non avrà vita facile al secondo turno, affrontando Karolina Pliskova prima testa di serie dello US Open più straordinario nella storia del Grand Slam.

Straordinario perché senza pubblico, perché si gioca in una bolla senza Federer e Nadal come non accadeva (nei major) dal 1999, perché non ci sono i campioni in carica (Nadal e Andreescu) come nel 2003, quando mancarono nel main draw le teste coronate di Pete Sampras e Serena Williams. Straordinario per un’Italia da record che s’era presentata a New York con 12 tricolori come mai prima d’ora negli slam: peccato che Stefano Travaglia e Jasmine Paolini debbano già lasciare Flushing Meadows.