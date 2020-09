Teen Wolf. A guardarlo non gli daresti una chance contro il finalista uscente e in effetti ha perso in 3 set, però Jeffrey John Wolf è un nome da tenersi segnato. Intanto perché al primo slam centra il terzo turno battendo Pella e Carballes, e poi perché a 21 anni sa già picchiare duro, variare il servizio e giocare di tocco. Nato a Cincinnati nel 1998, ma con un look anni Ottanta che i social dello US Open accostano ad Andre Agassi (blasfemi): ci viene più facile paragonare J.J. Wolf a M. J. Fox in Voglia di vincere, sta di fatto che il ragazzo gioca davvero un buona partita (per 2 set) contro un avversario di cilindrata superiore, senza mai togliere il piede dall’acceleratore o sfidando i passanti a rete con coraggio. Avrà anche sbattuto contro il muro dopo aver perso il controllo, avvolto fra i tentacoli della piovra Medvedev, ma potremmo anche rivederlo presto.