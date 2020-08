Dopo l'annuncio dell'entry list degli Us Open 2020 che ha confermato la sua assenza, il maiorchino ha condiviso sui social il suo pensiero: "E' una decisione che non avrei mai voluto prendere, ma questa volta ho deciso di seguire il mio cuore e per il momento preferisco non viaggiare".

Dopo averci pensato molto ho deciso di non giocare agli US Open di quest'anno. La situazione globale è complicata, i casi di COVID-19 sono in aumento, sembra che ancora non riusciamo ad avere un controllo sulla pandemia. Sappiamo che il calendario del tennis ridotto così è una barbarie dopo 4 mesi di stop, anche se capisco e ringrazio gli organizzatori per gli sforzi che stanno facendo. Abbiamo appena visto l'annuncio della cancellazione di Madrid. L'USTA, gli organizzatori degli US Open e l'ATP hanno tutto il mio rispetto per aver cercato di mettere insieme l'evento per giocatori e fan di tutto il mondo attraverso la tv. E' una decisione che non avrei mai voluto prendere, ma questa volta ho deciso di seguire il mio cuore e per il momento preferisco non viaggiare.

US Open Ufficiale! Nadal dà forfait agli US Open. Sarà il primo Slam senza lo spagnolo e Federer dal 1999 DA 2 ORE

La notizia sta già facendo il giro del mondo: il numero 2 del ranking ATP e 19 vincitore Slam, Rafael Nadal, non è nell'entry list degli Us Open 2020 e di conseguenza non sarà presente a Flushing Meadows per il primo Slam post-Covid. Ci ha pensato il diretto interessato a motivare la sua scelta su Instagram e Twitter. Una spiegazione che lascia pochi dubbi sulle intenzioni del campione spagnolo, che salterà l'intera stagione sul cemento (inevitabile il forfait a Cincinnati) e avrà tutto il tempo per prepararsi agli Internazionali d'Italia e al Roland Garros. Il Masters 1000 di Madrid, organizzato dall'amico di Rafa, Feliciano López, è stato invece ufficialmente annullato nel pomeriggio di martedì.

Play Icon WATCH Nadal: "Difendere i titoli? Oggi non ci penso. Spero che quando si tornerà, tutti saranno al sicuro" 00:01:45

US Open Ostapenko non parteciperà agli US Open: "Secondo me è troppo pericoloso" IERI A 10:14