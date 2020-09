Già, perché questa finale è veramente girata in un attimo , cambiando di proprietà come solo le partite del circuito femminile sanno fare. In mezz’ora e Azarenka era avanti 6-1, 2-0 e palla del 3-0. E l’attimo dopo è stata Naomi Osaka a restituire il parziale di 6 giochi a 1 alla propria avversaria, rispedendo ogni discorso al terzo set.

Merito di Osaka, brava a rimanere attaccata a quel filo che era davvero parso flebilissimo a metà secondo set, ma soprattutto nel darsi una svegliata: l’approccio dell’inizio partita, con un’Azarenka così in forma e così convinta dei propri mezzi, non sarebbe bastato. E’ servito appunto altro: più aggressività, più precisione, più potenza, più servizio. Facile a dirsi, un po’ meno a farsi. Osaka ha però trovato la sua strada, e Azarenka – quasi sorpresa a un certo punto per come la trama fosse rapidamente cambiata – ha provato semplicemente a rimanere attaccata. Con il tennis e con l’orgoglio, come in quelle chance di break annullate che altrimenti avrebbero mandato a servire per il torneo la giapponese già sul 5-1, o come quel controbreak quasi inaspettato per il 4-3.