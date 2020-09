Ha preso una piallata. Sabbo Caruso è stato travolto dalle scariche di Andrey Rublev che ha servito 17 ace, di cui 7 consecutivi, con una percentuale dell'83% dei punti con la prima di servizio e 35 vincenti. Senza girarci inrtorno, il russo è uno straordinario colpitore e c'è troppa differenza di braccio fra lui, che qui nel tre anni ha giocato i quarti, e il nostro tennista al primo terzo turno nello slam americano. La partita, fra due durissimi bagel, s'è fatta solo nel secondo set, con Caruso bravo a rimontare un break prima di cedere la battuta nell'ultimo game dell'"unico parziale". Penalizzato da una seconda di servizio (27% realizzativo) che è velluto per le corde di Rublev, Caruso è stato assillato sulla riga di fondo senza alcuna possibilità di entrare nello scambio, di estrarre qualche variazione, di ruotare i colpi: gli sono arrivati degli scaldabagni - come dicono quelli bravi a microfoni spenti - praticamante ingiocabili dalla parte del rovescio. È finita 6-0, 6-4, 6-0 in un'ora e 24 minuti: Rublev accede a un ottavo che potrebbe essere lo stesso dell'anno scorso con Matteo Berrettini. Firmiamo per lo stesso esito.