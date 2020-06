Simon: "Djokovic dà fastidio alla USTA, lo vogliono indebolire"

Invitato da Gael Monfils sul suo canale Twitch mercoledì, il francese spiega il suo punto di vista riguardo alla bufera che ha travolto il numero 1 del mondo e lo difende.

La bufera che ha travolto Novak Djokovic è un argomento caldissimo nel mondo del tennis e quella di Gilles Simon è una voce fuori dal coro. Invitato da Gael Monfils sul suo canale Twitch mercoledì, il francese difende il numero 1 del mondo.

È una persona molto intelligente quindi cadere in un errore così grossolano fa riflettere... Ci sono un sacco di persone che sono molto felici indebolire Djokovic

Per Simon, in realtà, è una questione politica:

La prima ondata di violenza contro Djokovic è stata rivelatrice. Da quando Noah Rubin ha avuto un'intera pagina per demolire Djokovic? L'influenza federale che abbiamo qui in Francia, gli americani ce l'hanno anche a casa loro. Quindi quando hai un attacco rivolto da Noah Rubin a Novak Djokovic, hai il diritto di chiederti se non proviene da lì. Al momento, Nole infastidisce la USTA (la federazione tennistica americana) che vuole far giocare agli US Open. Tentano di rassicurare tutti, ma quando hai il numero 1 al mondo che dice che non vuole giocare in queste condizioni, inevitabilmente non sono felici

In realtà, Djokovic dopo le critiche al protocollo (definito "estremo") in vista degli US Open, ha ammorbidito la sua posizione dicendo, ancora prima che l'Adria Tour iniziasse, che sarebbe pronto a giocare lo Slam americano. Ciò che è successo all'Adria Tour, però, potrebbe avere delle ripercussioni sulla ripresa del tennis professionistico: "Alcuni vorranno non dare troppa importanza a questo evento, come gli US Open e il Roland Garros. La faranno pagare a Djokovic dicendo che è interamente colpa sua e che il loro torneo sarà organizzato meglio. Non vogliono che questa cosa influenzi il loro torneo".

Infine, il francese ha anche ricordato il lavoro svolto da Djokovic per difendere gli interessi dei giocatori: "Noah Rubin lo ha criticato per non essere stato presente a un incontro su Zoom. Ma Djokovic ha trascorso 1500 ore al telefono per difendere il suo caso a sua insaputa. Lo accusa di non essere stato alla conferenza finale quando aveva discusso tutti gli argomenti con tutti a monte. Novak ha fatto molto di più per Noah Rubin rispetto a molti altri ragazzi. Non gli cambia la vita il fatto che venga raddoppiato il prize money delle qualificazioni degli Slam, ma Nole si è messo in una posizione non facile per averlo fatto".

