L'annuncio ufficiale sui canali social del numero 1 del mondo: "Non è stata una decisione facile, ma la prospettiva di tornare in campo mi rende felice. Ci vediamo presto New York!"

Novak Djokovic parteciperà al nuovo inizio del tennis dopo il Coronavirus. Il numero 1 del mondo ha sciolto le proprie riserve e ha comunicato ufficialmente che ci sarà per i due tornei in calendario sul cemento di New York. Come spiegato nel comunicato comparso sul suo sito, Nole sarà nella Grande Mela dal 15 agosto come gran parte dei suoi colleghi europei.

Sono felice di confermare che parteciperò al Western & Southern Open e agli Us Open quest’anno. Non è stata una decisione facile per via di diversi ostacoli, ma la prospettiva di tornare in campo mi rende felice.

Il Western & Southern Open si giocherà eccezionalmente a Flushing Meadows dal 22 al 28 agosto, seguito dal primo Slam post-Covid, gli US Open, che inizieranno il 31 agosto. Entrambi i tornei si giocheranno a porte chiuse. L'anno scorso il campione serbo venne eliminato da Daniil Medvedev in semifinale a Cincinnati, mentre a New York si ritirò agli ottavi di finale contro Stan Wawrinka per un problema alla spalla. L'assenza di Roger Federer (fermato dalla doppia artroscopia di inizio anno) e Rafael Nadal (che ha deciso di puntare sulla stagione sulla terra rossa) offre a Djokovic un'occasione irripetibile per centrare il 18° Slam in carriera e portarsi a -2 dallo svizzero e a - 1 dallo spagnolo.

