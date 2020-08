L'annuncio arriva dalla stessa tennista romena con un tweet. "Preferisco restare in Europa ad allenarmi". Il torneo partirà il prossimo 31 agosto.

Lo US Open continua a perdere pezzi pregiati. L'ultima rinuncia di peso è quella di Simona Halep, che ha annunciato il suo forfait dal secondo Slam stagionale con un messaggio sul proprio profilo Twitter.

Dopo aver soppesato tutti i fattori e aver valutato le circostanze eccezionali in cui stiamo vivendo, ho deciso di non andare a New York per giocare gli Us Open. Ho sempre detto che avrei messo la salute al centro della mia decisione e quindi preferisco restare in Europa ad allenarmi.

La Halep ha chiuso il suo messaggio con un in bocca al lupo agli organizzatori: "So che Usta e Wta hanno lavorato duramente per organizzare un evento sicuro. Il mio augurio è che sia un torneo di successo”. Lo US Open, che si disputerà dal 31 agosto al 13 settembre (visibile sui canali di Eurosport e Eurosport Player), ha già visto i no diverse top 10 nelle ultime settimane: dalla numero 1 del ranking Ashleigh Barty a Elina Svitolina (5), fino alla campionessa uscente Bianca Andreescu (6), Kiki Bertens (7) e la svizzera Belinda Bencic (8).

Per quanto riguarda la Halep, numero due del ranking, questa sarà la prima assenza in un torneo dello Slam da Wimbledon 2010, quando aveva 19 anni e mancò la qualificazione al tabellone principale. Sul cemento di Flushing Meadows vanta come miglior risultato la semifinale 2015 mentre lo scorso anno uscì al secondo turno.

