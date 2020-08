Andy Murray in action at the Battle of the Brits

Dal nostro partner OAsport.it

Andy Murray entra direttamente nel tabellone principale degli US Open 2020. Il tennista scozzese, che fino a qualche ora fa pensava di dover passare tramite la wild-card per poter prendere parte allo Slam newyorkese, ora non avrà più alcun problema. Lui nel Major sul cemento americano è già entrato di diritto. Il merito, se così si può dire, è di Alexei Popyrin, ultima defezione in ordine di tempo in vista del torneo che si disputa a Flushing Meadows.

US Open Ecatombe US Open al femminile: Bertens e Svitolina rinunciano, Halep e Kuznetsova ci pensano 07/08/2020 A 16:52

Il tennista australiano classe 1999, infatti, ha deciso di non prendere parte agli US Open per i rischi legati alla emergenza sanitaria globale che, negli States, sta ancora flagellando l’intera nazione da costa a costa. L’attuale numero 103 del ranking, come riporta il sito UbiTennis.com, aveva rivelato già da tempo la sua intenzione di saltare la trasferta viste le scarse condizioni di sicurezza in cui si disputerà il torneo, ma ora lo ha ufficializzato togliendo ogni dubbio.

Con il classico effetto domino, quindi, Alexei Popyrin lascia una casella libera nel main draw e, in questo caso, ha diritto a subentrare il primo nome nella lista degli alternates, che per l’occasione è proprio Andy Murray. L’effetto domino prosegue anche per la wild-card che, dallo scozzese, passa al tennista statunitense Mitchell Krueger, n.195 della classifica mondiale. La “cascata” non si ferma qui. In questo momento il primo giocatore fuori dal tabellone principale è il nostro Federico Gaio ma, visto lo stillicidio di protagonisti che annunciano forfait, le chance che il tennista romagnolo possa sbarcare nel torneo salgono di minuto in minuto.

alessandro.passanti@oasport.it

US Open Andy Murray e Kim Clijsters le wildcard per lo US Open 2020 06/08/2020 A 16:51