Tennis, US Open 2020: Garbine Muguruza conferma la sua presenza

Dal nostro partner OAsport.it

Importante conferma nel tabellone femminile degli US Open. Garbine Muguruza, finalista degli ultimi Australian Open ha rilasciato un’intervista durante un evento di un suo sponsor, come riporta Livetennis, dove ha fatto sapere che sarà presente a New York per lo Slam americano.

Queste le parole della tennista spagnola:“E’ un po’ strano, sarà difficile e le circostanze non sono le migliori, ma è sempre meglio giocare che non giocare. Vivo per competere e non importa quanto sia strano giocare senza il pubblico. Voglio partecipare ad ogni torneo in questo momento”.

WTA, Dubai La Clijsters torna in campo 2728 giorni dopo e dà battaglia: vince la Muguruza in due set 17/02/2020 A 19:28

Australian Open Le pagelle degli Australian Open 2020: Djokovic il padrone, Federer il rispetto 03/02/2020 A 07:10