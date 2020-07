Dal nostro partner OAsport.it

Ashleigh Barty, numero 1 del ranking WTA, ha fatto sapere che non parteciperà agli US Open 2020, ma la decisione della tennista australiana pare destinata a non rimanere isolata. Parola di Andy Murray che, seppur non facendo nomi e cognomi, ha dichiarato che tanti big sceglieranno di non volare negli Stati Uniti per paura di contrarre il Covid-19, che oltreoceano sta ancora seminando casi ogni giorno.

Intervistato da Metro, il tennista britannico, pronto a partecipare agli US Open, ha così commentato la situazione: "Il ritiro della Barty? Credo che vedremo arrivare molti no da parte dei big. Ho sentito che diversi top player non hanno intenzione di andare a giocare negli USA. Del resto, è una decisione personale, che va rispettata. Se non si sentono al sicuro nel viaggiare e temono di mettere a rischio loro stessi e tutti i membri dei loro team, è una decisione comprensibile. Tutti i giocatori avranno delle riserve e ciò è indipendente dal fatto che tu ti senta a tuo agio nel prendere questo rischio. La mia sensazione è che quando saremo dentro quella bolla che hanno creato staremo bene. Sono i viaggi internazionali che dovremo affrontare che mi preoccupano maggiormente".

