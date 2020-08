Camila Giorgi vs Barbara Haas - 2020 Dubai Championships - Pub only in ITAxGERxSUIxAUT only

Dal nostro partner OAsport.it

Cresce il mistero sulla partecipazione di Camila Giorgi all’ormai imminente US Open. Lo Slam americano, il primo dopo la lunga pausa per la pandemia, comincerà nei prossimi giorni, ma la marchigiana resta ancora in dubbio dopo la rinuncia alle qualificazioni del torneo di Cincinnati. In questo momento Giorgi non dovrebbe essere ancora a New York e mancano solo cinque giorni al via dello US Open 2020. Un’assenza nella “Grande Mela” anche tra oggi e domani, farebbe certamente scattare l’allarme, con la rinuncia che diventerebbe quasi automatica.

Play Icon WATCH Che passante di Camila Giorgi, è il punto più bello del match contro la Kuznetsova 00:00:26

US Open Da Berrettini a Sinner, da Gaio a Camila Giorgi: il borsino di tutti gli italiani allo US Open DA 9 MINUTI

Il nome di Camila è comunque ancora ben presente nella entry list del torneo (ci sarà sicuramente invece Jasmine Paolini). L’ultima partita dell’attuale numero 71 del mondo risale al torneo di Praga di qualche settimana fa, sconfitta in due set con la belga Elise Mertens. Da quel momento non si è più saputo nulla di Giorgi, con la prima tennista azzurra nel ranking che doveva essere presente nelle qualificazioni di Cincinnati e che invece ha rinunciato. Non resta dunque che attendere ancora qualche giorno e capire quali decisioni prenderà Camila, ricordando sempre che al momento il suo nome è ben presente nella entry list del torneo.

Play Icon WATCH Camila Giorgi non sfrutta l'occasione, vince ancora Kerber: rivivi gli highlights in 180 secondi 00:02:47

US Open Eurosport Cup, round 2: vota il più grande vincitore nella storia degli US Open DA 18 ORE