Potrebbe esserci un serio rischio per gli US Open in chiave femminile, in termini di competitività. Sono infatti giunte le rinunce da parte dell’olandese Kiki Bertens e dell’ucraina Elina Svitolina, entrambe top ten (numero 7 l’una, numero 5 l’altra).

Così Bertens, su Instagram, dichiara il proprio rimanere lontano da New York: “Dopo lunga riflessione ho deciso di non andare negli Stati Uniti a giocare Cincinnati a New York e gli US Open. La situazione circa il Covid-19 è ancora abbastanza preoccupante, e la salute di tutti e il controllo sul virus sono la priorità. Il nostro Primo Ministro ha indicato ieri che dovremo andare in quarantena per 14 giorni una volta tornati dagli States. Chiaramente rispettiamo la decisione, e questo non disturberà la preparazione per i miei amati tornei sulla terra rossa a Roma e a Parigi. Spero che la situazione svolterà in modo positivo presto e auguro a tutti buona salute“.

Queste invece le parole di Svitolina: “Considerando tutti gli aspetti, ho deciso di non giocare gli US Open 2020. Ringrazio la USTA, gli organizzatori e la WTA per dare una chance ai giocatori e ai fan di guardare questo grande evento. Capisco e rispetto lo sforzo che stanno facendo per ospitarlo in un luogo sicuro, ma non mi sento comunque al sicuro nel viaggiare negli Stati Uniti mettendo a senza mettere ad alto rischio la salute mia e del mio team. Buona fortuna a tutti, fino ai prossimi US Open“.

I problemi potrebbero non essere finiti qui, perché dopo queste due rinunce, che si aggiungono a quella della numero 1 del mondo Ashleigh Barty, potrebbero arrivarne altre. Simona Halep non è sicura di giocare a Flushing Meadows stante l’attuale situazione, e anche la russa Svetlana Kuznetsova, che il torneo l’ha vinto nel 2004, viene data per prossima al forfait.

