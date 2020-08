I giochi sono fatti. Il 31 agosto partono gli US Open e abbiamo il verdetto del sorteggio. Djokovic debutta con Dzumhur e dalla sua parte ci sono Tsitsipas in ottica quarti e Zverev in ottica semifinali. Il tedesco pesca al primo turno Kevin Anderson, finalista nel 2017. Dalla parte di Thiem, invece, ci sono Medvedev e il nostro Berrettini che esordisce con il giapponese Soeda. Gli altri italiani sono abbastanza soddisfatti perché non trovano subito teste di serie, eccezion fatta per Sinner (contro Khachanov) e Sonego (contro Mannarino). Per Murray (lato di Thiem), invece, c'è Nishioka.