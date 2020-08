Dal nostro partner OAsport.it

Con un potente messaggio diffuso da Uninterrupted, il brand fondato da LeBron James e Maverick Carter, Nick Kyrgios ha annunciato che non sarà al via dei prossimi US Open a Flushing Meadows. Quello dell’australiano, numero 40 del mondo, è un potente messaggio sociale. Queste le parole di Kyrgios:

Respiriamo un momento e ricordiamoci cosa è importante, la salute e la sicurezza come comunità. Possiamo ricostruire il nostro sport e l’economia, ma non potremo far tornare indietro le vite perdute. Mi dispiace tantissimo non poter competere in una delle più grandi arene sportive, l’Arthur Ashe Stadium, ma ne resto fuori per la gente, per i miei australiani, per le centinaia e migliaia di americani che hanno perso le loro vite, per tutti voi. E’ una mia decisione. Giocatori di tennis, dovete agire nel vostro interesse e lavorare insieme. Non potete danzare sui tavoli, intascare soldi in giro per l’Europa o fare soldi facili nelle esibizioni. Questo è semplicemente egoista. Per una volta, pensate alle altre persone, che è la cosa di cui stiamo discutendo con questo virus. Non importa quale sia il vostro ranking mondiale o quanti soldi abbiate

Concetti, quelli dell’australiano, che sposano nella loro interezza una linea che ha sempre tenuto nelle ultime settimane, in cui non ha avuto la benché minima paura di affrontare un po’ tutti a viso aperto in materia di Covid-19. Estremamente critico (ed è un eufemismo) in merito a tutto quello che è accaduto nel tennis dall’Adria Tour in poi, ha continuato a cercare di far ragionare i suoi colleghi, fino a un recente scontro con il croato Borna Coric, in cui le schermaglie social sono diventate accesissime.

