È stato molto bravo Rublev, peccato per Matteo che comunque ha giocato un ottimo primo set. Mi ha colpito come ha risposto bene a Matteo, penso che sia stata lì la chiave.Comunque Matteo mi è piaciuto, come atteggiamento in campo. E’ sempre un ragazzo bello da vedere e da commentare. Personalmente per altro se fossi stata ancora giocatrice in campo avrei fatto molta fatica dal punto di vista mentale, perché sia a livello fisico che mentale è stato qualcosa di importante e di inedito questo stop. Perché allenarsi è una cosa, ma manca proprio il match. Io facevo fatica con le settimane di stop a fine anno, figurati con una pausa del genere.

Io una pallinata? No, io non ho mai preso un warning! Cercavo di controllarmi perché uno è in campo tante volte non si controlla, perché hai talmente tanta pressione e nervosismo che magari non ti controlli, come nel caso di Djokovic. La squalifica era inevitabile, sono d’accordo sul giudizio che hanno dato, è stato un errore e ha sbagliato. È stato anche molto sfortunato, ma non è perché si chiama Djokvoic allora bisogna fare le cose diversamente. Però bisogna anche dire che io penso che tutto sia nato dalla pallata che aveva già tirato prima. C’è stato un errore prima. Se fosse stato avvertito verbalmente prima, se avesse preso subito il warning, magari la pallata successiva non l’avrebbe tirata e non sarebbe arrivata la squalifica. Rimane comunque sempre un campione che ha sbagliato, che ha ammesso di aver sbagliato e che non deve essere giudicato per questo episodio.