L'esultanza al centro dell'Arthur Ashe deserto è contenuta, il sorriso si allarga qualche istante dopo il game, set and match, all'indirizzo di coach Patrick Mouratoglou. Serena Williams reagisce così dopo aver regolato la connazionale Kristie Ahn al primo turno degli US Open 2020. Finisce 7-5 6-3 per la 38enne di Saginaw, testa di serie numero 3 del torneo, che inizia senza grossi il problemi il suo percorso verso il sogno del 24esimo titolo Slam, come Margareth Smith Court.

Un match a dire il vero non eccezionale il suo, condito da qualche gratuito di troppo e da alcuni meccanismi ancora da oliare. Ma tanto basta per regolare un avversaria che nonostante il break di vantaggio in avvio di entrambi i set non ha mai dato l'impressione di poter portare a casa l'incontro. Per Serena, intanto è già record: sono 102 le sue vittorie all'Open degli Stati Uniti, come nessun'altra nella storia del tennis femminile. Chris Evert rimane un gradino sotto. Proverà ad allungare il primato contro la russa Gasparyan, numero 117 del ranking e sua avversaria al secondo turno.

Nessuna sorpresa anche per quel che riguarda il resto delle big del torneo femminile. Garbine Muguruza (10) apre il programma di giornata con un doppio 6-4 alla giapponese Hibino. La spagnola scivola subito sullo 0-3, ma poi ingrana e gestisce il match senza problemi. Sfiderà la Pironkova. Ancora meno fatica per Sofia Kenin (2), campionessa all'ultimo Australian Open, che si sbarazza con un perentorio 6-2 6-2 della belga Wickmayer, ex numero 12 del mondo ma oggi fuori dalle top 100.

Tutto facile anche per Madison Keys (7) e Johanna Konta (9). La prima passeggia in 57 minuti contro Timea Babos, sverniciata da un pesante 6-1 6-1. L'inglese, invece, vince il derby con Heather Watson, faticando solo nel primo parziale: finisce 7-6 6-1. Una formalità anche l'esordio di Vika Azarenka. La finalista 2012 e 2013, fresca vincitrice del torneo di Cincinnati, si sbarazza con un facile 6-1 6-2 dell'austriaca Barbara Haas. Al prossimo turno troverà la vincente del match tra Sabalenka e Dodin.

