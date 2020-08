Dal nostro partner OAsport.it

Buonissime notizie per Federico Gaio, che entra ufficialmente nel tabellone principale degli US Open che partiranno da lunedì 31 agosto e si concluderanno in quel di New York il 13 settembre.

Il 28enne di Faenza, attuale numero 130 del ranking ATP, approfitta del forfait di Lu Yen-Hsun ed entra così nel main draw del torneo. Grande soddisfazione per il classe '92 che accede al tabellone principale di uno Slam per la seconda volta in carriera: c’era già riuscito due anni fa, sempre agli US Open, quando venne sconfitto dal belga David Goffin al primo turno.

Federico Gaio diventa così il decimo italiano in gara a Flushing Meadows. Sono già iscritti al main draw Matteo Berrettini (numero 8 al mondo), Lorenzo Sonego (46), Jannik Sinner (73), Gianluca Mager (79), Stefano Travaglia (86), Andreas Seppi (88), Salvatore Caruso (100), Marco Cecchinato (113), Paolo Lorenzi (121). A loro si aggiungono due donne: Camila Giorgi (89) e Jasmine Paolini (95).

