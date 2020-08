Ufficializzate le entry list dei tabelloni maschili e femminili degli US Open 2020: Djokovic c'è, Nadal e Federer no. Tra presenti e assenti di lusso facciamo il punto con uno sguardo anche agli italiani.

Il forfait di Nadal, campione in carica, ha scosso il mondo del tennis, ma a meno di un mese dall'inizio degli US Open analizziamo l'elenco degli iscritti. Tra questi figura il numero 1 del mondoNovak Djokovic. Il serbo, tre volte campione degli US Open, è in testa a una lista di iscritti che comprende sette dei primi 10 giocatori del mondo, che si contenderanno il titolo tra il 31 agosto e il 13 settembre a Flushing Meadows.

Tre assenze pesanti tra i primi 10: che occasione per Djokovic

Non solo Nadal dunque ma anche l'infortunato Federer (uno Slam senza gli eterni rivali non si vede dagli US Open 1999), figura tra gli assenti insieme a Gael Monfils (9), Stan Wawrinka (17), Nick Kyrgios (40) e Jo-Wilfried Tsonga (49).

Novak Djokovic Presente Rafa Nadal Assente Dominic Thiem Presente Roger Federer Assente Daniil Medvedev Presente Stefanos Tsitsipas Presente Alexander Zverev Presente Matteo Berrettini Presente Gael Monfils Assente David Goffin Presente

Djokovic, che ha vinto gli US Open nel 2011, 2015 e 2018, tenterà di vincere il 18esimo titolo del Grande Slam. Il serbo era in una serie vincente di 18 partite a inizio 2020 prima che l'ATP Tour fosse sospeso a causa del Covid-19. Quella corsa ha incluso il suo ottavo titolo agli Australian Open (record) e la vittoria in ATP Cup alla guida della Serbia.

Tabellone femminile: manca la Barty, Serena Williams ci riprova per il 24°

Tredici campionesse Slam e nove delle 10 donne al vertice del mondo sono iscritte a New York. Manca la numero 1 Barty, ma figurano la numero 2 Simona Halep, due volte campionessa Slam, Karolina Pliskova (3), Sofia Kenin (4), campionessa degli Australian Open 2020, Elina Svitolina (5), Bianca Andreescu (6), che è campionessa in carica, Kiki Bertens (7), Belinda Bencic (8), Serena Williams (9), sei volte campionessa agli US Open e 23 volte negli Slam e Naomi Osaka (10), vincitrice di due Slam tra cui gli US Open 2018.

Altre otto campionesse Slam saranno in gara: Petra Kvitova, Garbiñe Muguruza, Angelique Kerber, Svetlana Kuznetsova, Sloane Stephens, Jelena Ostapenko, Victoria Azarenka e Venus Williams per un tabellone che si preannuncia incerto, come da tradizione del torneo femminile.

Italiani: Berrettini e Sinner in cerca di gloria, non c'è Fognini

Tra gli italiani non c'è Fabio Fognini, ancora alla prese con un infortunio, ma Berrettini guida la truppa forte delle semifinali raggiunte lo scorso anno. Anche Sinner è molto atteso dopo l'ottimo esordio Slam contro Wawrinka andato in scena sempre un anno fa (agli Australian Open l'altoatesino ha invece superato un turno).

Matteo Berrettini (8) Presente Fabio Fognini (11) Assente Lorenzo Sonego (46) Presente Jannik Sinner (73) Presente Gianluca Mager (79) Presente Stefano Travaglia (86) Presente Andreas Seppi (88) Presente Salvatore Caruso (100) Presente Marco Cecchinato (113) Presente Paolo Lorenzi (121) Presente Federico Gaio (130) Riserva Thomas Fabbiano (147) Riserva

Iscritte le italiane Giorgi e Paolini, entrambe impegnate a Palermo al momento, mentre la prima giocatrice esclusa – Gatto-Monticone – è troppo lontana dal taglio per sperare che qualche defezione possa favorirne l’ingresso in tabellone. Ricordiamo, infatti, che quest’anno non si giocherà il torneo di qualificazione mentre otto wild card sia per il tabellone maschile che per quello femminile saranno distribuite dalla USTA.

