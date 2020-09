Buona la prima per il n.1 del mondo Novak Djokovic. Il campione serbo, tre volte vincitore degli US Open, ha iniziato il proprio percorso nello Slam americano rispettando i pronostici: Nole ha regolato in tre set il bosniaco Damir Dzumhur per 6-1 6-4 6-1, qualificandosi al secondo turno dove affronterà il britannico Kyle Edmund. Un riscontro che allunga la striscia vincente di Djokovic in questo 2020, arrivata a 24 successi in altrettanti incontri.