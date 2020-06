Rafael Nadal at the US Open

ESPN e Forbes anticipano il programma della ripresa secondo i vertici dell'USTA: si inizierà da Washington, a seguire Cincinnati e infine lo Slam americano. A breve l'ufficialità delle date

Il mondo del tennis sta cercando di tornare alla normalità e dagli Stati Uniti arrivano notizie molto importanti riguardanti lo svolgimento degli Us Open 2020. L'emittente televisiva americana ESPN ha confermato che lo Slam americano prenderà il via il prossimo 31 agosto, confermando dunque le previsioni delle scorse settimane.

Anche Forbes ha rivelato che ATP e WTA hanno accettato la decisione di riprendere dagli USA, precisamente il 16 agosto con il torneo di Washington e la settimana successiva con quello di Cincinnati che andrebbe ad anticipare a sua volta lo Slam americano. Washington e Cincinnati sarebbero dunque gli unici eventi in preparazione a Flushing Meadows visto che in Canada non si giocherà.

US Open Il tennis si spacca, il 15 giugno il verdetto sugli US Open: tutti gli scenari possibili 10/06/2020 A 21:33

Fondamentale sarà il parere della commissione sanitaria locale e statale di New York. Ecco spiegato il possibile slittamento dei nuovi calendari ATP e WTA, che erano previsti per oggi. Di seguito la dichiarazione ad ESPN di Chris Widmaier, direttore delle comunicazioni della USTA, l'organo di governo nazionale per il tennis negli Stati Uniti.

Stiamo seguendo ogni passaggio della procedura di riavvio con la grande speranza che annunceremo che gli US Open 2020 si giocheranno nella data regolarmente programmata. Speriamo di fare un annuncio ufficiale a brevissimo.

Play Icon WATCH Nadal: "Se sarò allo US Open? Oggi non mi sentirei sicuro, ma fra due mesi magari situazione cambia" 00:02:25

US Open Svitolina ottimista: "Ci sono molte possibilità di giocare sia agli US Open che al Roland Garros" 06/06/2020 A 09:00