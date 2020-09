Una mamma in missione. Non, non è una di quelle pellicole da box office di Hollywood, ma la storia di Victoria Azarenka in questo US Open. Ne avevamo già riportato le gesta un paio di notti fa, lo ribadiamo anche oggi: attenzione a Victoria Azarenka.

Dentro la bolla e in questo particolare contesto Azarenka pare aver infatti ritrovato lo smalto di un tempo. Certo, l’assenza di 23 giocatrici appartenenti alle prime 100 del mondo avrà probabilmente dato una mano, ma ciò non toglie il livello tennistico della bielorussa. Vintage, appunto. Sulla scia di quel 2012 e 2013 che qui aveva regalato grandissime finali contro una giocatrice all’epoca fuori portata per tutte, tranne che per Vika: Serena Williams.

US Open US Open, order of play dell'11esima giornata: semifinali femminili di notte 3 ORE FA

E’ una Serena Williams che Azarenka ritroverà ora in semifinale dopo la straordinaria vittoria della notte contro Elise Mertens. Una partita che prometteva battaglia, anche per le caratteristiche tecniche della belga, una delle principali lottatrici del circuito. Così non è stato. La partita di Mertens “alla pari” o quasi, se così potessimo definirla, è durata i primi 4 game. Venti minuti che sembravano dovessero appunto innescare quella trama di infiniti scambi e game ai vantaggi che tutti si aspettavano. La realtà invece ha costruito una partita che proprio dal 3-1 del primo set ha messo Azarenka su una nuvola del paradiso tennistico; livello a cui Mertens non è riuscita non solo ad avvicinarsi, ma nemmeno a cui ha avuto il modo di abbozzare una reazione tra le armi tennistiche che la belga solitamente ha.

E dunque l’allargarsi della forbice ha scritto una partita senza storia: 6-1 6-0 Azarenka in poco più di un’ora, per una semifinale slam che la bielorussa ex n°1 del mondo non raggiungeva proprio dai tempi in cui bazzicava le posizioni di elite della classifica WTA: US Open 2013. Sette anni dopo, al seguito di varie vicissitudini fisiche, tennistiche ed extra-tennistiche, dalla bolla di questo US Open riemerge una campionessa dimenticata. Vederla sfidare Serena Williams darà un senso di vintage che già pregustiamo. Se sapranno mettere su anche solo la metà dello show che fecero nella finale del 2012, ci sarà da divertirsi.

US Open Serena Williams inesauribile! È in semifinale, applausi per Pironkova 6 ORE FA