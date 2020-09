US Open 2020: Live, punteggi e risultati in diretta: Medvedev e Azarenka ok, out Kenin

La bielorussa si è imposta in rimonta contro la ceca Karolina Muchova con il punteggio finale di 5-7 6-1 6-4, maturato in 2 ore e 24 minuti di gioco. La Azarenka , finalista a Flushing Meadows nel 2012 e nel 2013, torna ai quarti di finale in un torneo dello Slam oltre quattro anni dopo l'ultima volta (Melbourne 2016).

Sulla strada di Vika Azarenka, non ci sarà però Sofia Kenin . Il torneo della campionessa degli ultimi Australian Open finisce in maniera piuttosto brusca contro una pimpante Elise Mertens , che si prende lo scalpo della numero 4 del mondo con un doppio ed eloquente 6-3 . La belga torna così tra le migliori otto di New York, come nel 2019.

In precedenza, Serena Williams aveva sottolineato con un urlaccio tutto grinta il suo successo - non banale - contro Maria Sakkari, trovando la centesima vittoria in carriera sull'Arthur Ashe. La caccia della statunitense allo Slam numero 24 proseguirà contro la rediviva Tsvetana Pironkova, in una sfida tra mamme. La bulgara esce a braccia alzate dalla sfida con Alizè Cornet, cui nega il primo quarto di finale Slam in carriera vincendo per 6-4 6-7 6-3. Riuscirà a recuperare in tempo le energie per tenere testa a Serena?