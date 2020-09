Ecco come guardare il match valido per gli ottavi di finale degli US Open 2020 tra Matteo Berrettini e Andrej Rublev:

US Open 2020: Live, punteggi e risultati in diretta: in campo Djokovic e Kvitova

Lunedì 7 settembre 2020 in prima serata (orario stimato tra le 21:30 e le 22), il match valido per gli ottavi del tabellone maschile degli US Open 2020, Berrettini-Rublev, sarà trasmesso in tv su Eurosport 2. La sfida tra l'azzurro e il norvegese sarà visibile sulla piattaforma pay-per-view di Sky, canale 211 e su DAZN.