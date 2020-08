Chi sono e come stanno i 12 italiani presenti in tabellone a US Open 2020: da Gaio a Berrettini passando per Sinner e Camila Giorgi, dove avevamo lasciato e come stanno i tennisti azzurri che saranno presenti a Flushing Meadows.

Da Federico Gaio a Matteo Berrettini, in rigoroso ordine decrescente di classifica ATP, stiliamo un piccolo borsino degli italiani in corsa allo US Open 2020. Non manca anche il femminile con la racchetta in rosa che verrà rappresentata da Jasmine Paolini e Camila Giorgi.

Federico Gaio (130 ATP)

Il forfait di Lu gli ha regalato il pass per l’accesso diretto agli US Open, Federico Gaio è così il decimo della truppa azzurra. Aveva iniziato il 2020 in maniera eccellente vincendo una finale di spessore al Challenger di Bangkok mettendo in fila gente d’esperienza come Istomin, Vesely e Robin Haase nell’ultimo atto. Ma anche una finale in doppio nel torneo di Rio. Bloccato, come tutti, dal Covid-19, ne ha approfittato per tornare nella sua Romagna e allenarsi a Milano Marittima. E’ ripartito dagli Assoluti di Todi. Con il preparatore Umberto Ferrara ha lavorato tanto anche sugli aspetti legati all’alimentazione. Agli US Open ha dei discreti ricordi: nel 2018 dopo 3 turni di qualificazione non sfigurò affatto al primo turno contro Goffin.

Paolo Lorenzi (121)

“L’americano Lorenzi”, ormai residente da tempo in Florida, è uno dei pochi che non ha praticamente mai smesso di giocare. Intendiamoci bene: si tenere un buon livello, non certo agonismo. L’avevamo sentito infatti a inizio lockdown e ci aveva confermato come nonostante tutto riuscisse a continuare ad allenarsi. Chissà che non possa essergli stato d’aiuto. Certo, poi, le partite ufficiali e veri ritmi sono altra cosa, ma Lorenzi è reduce appunto da mesi forse meno “stressanti” – virgolettato d’obbligo – rispetto alle più rigide misure che c’erano state in Europa. Difende un terzo turno raggiunto lo scorso anno dove perse una partita ben giocata con Wawrinka: non sarà semplice.

Marco Cecchinato (113)

E’ uno dei tanti ragazzi che abbiamo avuto il piacere di sentire durante il lockdown con le nostre Call-Azioni. Sarà una ripartenza interessante quella di Marco Cecchinato, che ha scelto di trasferirsi a Brescia e ripartire da un coach d’esperienza come Massimo Sartori. Per quella che vuole essere la ‘terza vita’ tennistica del Ceck, resta da ricordare come il cemento non sia la sua superficie preferita. Chissà però che la voglia di voler tornare in campo, più volte sottolineata in tante interviste, non possa regalare uno dei suoi exploit.

Salvatore Caruso (100)

E’ stato uno dei ragazzi del tennis italiano che più durante il lockdown aveva sottolineato il bisogno di ritornare a giocare, anche ovviamente per chiare questioni economiche. Da 100 del mondo e vista la particolare situazione, Caruso è ripartito dalle qualificazioni a Cincinnati e l'ha fatto alla grande. Prima con una vittoria di prestigio su Sinner, poi con lo scalpo di Jordan Thompson e infine si è arresto - ma non senza lottare - a un Krajinovic a sua volta apparso molto in forma (il serbo ha poi dato 6-2, 6-1 a Thiem). Insomma, Caruso pare essersi subito adattato al cemento di Flushing Meadows e questo può essere un buon segnale. Il team inoltre è sempre quello: lo storico allenatore Paolo Cannova per una continuità che il siciliano vuole dare dopo la bella scalata del 2019.

Andreas Seppi (88)

E’ il veterano della truppa azzurra, con quello che è un dato statistico per cui bisogna solo levarsi il cappello: 60a presenza slam consecutiva! Un numero enorme, pazzesco; che dimostra la costanza e il valore di Andreas Seppi: non il più eclettico ma certamente il più costante atleta di sempre nella storia del tennis italiano. Anche lui diventato ‘americano’ da tempo, Seppi come Lorenzi ha “beneficiato” inizialmente di un lockdown più leggero salvo poi rientrare in Italia. Un periodo di stop che paradossalmente può aver fatto buon gioco a Seppi, da anni ormai alle prese con il suo problema cronico all’anca. Non a caso i migliori risultati negli ultimissimi anni sono arrivati a inizio stagione, così come in fondo era stato anche quest’anno con la finale del torneo di New York. E questa, che sicuramente si può configurare come una ‘nuova partenza’, potrebbe fargli gioco.

Stefano Travaglia (86)

Anche lui aveva iniziato bene la stagione: le belle prestazioni in ATP Cup e i buoni risultati a livello Challenger con una finale a Bendigo e una semifinale a Bengaluru. Nel 2016 aveva avuto problemi alla schiena che, come rivelato in una recente intervista, gli hanno ricordato in qualche modo questa situazione: un lungo stop senza tennis. La sua capacità di adattarsi tutto sommato un po’ a tutte le superfici possono venire fuori in questa ripresa, dove bisognerà capire anche con quanta rapidità i tennisti si riabitueranno al ritmo vero e al valore reale delle partite. Travaglia ha ricominciato con una sconfitta da Gombos nelle qualificazioni a Cincinnati. Da vedere cosa gli darà in sorte il tabellone. Da inizio anno sotto la tutela tecnica di un coach preparato come Simone Vagnozzi, Travaglia può attestarsi come una variabile interessante. Sorteggio permettendo, chiaramente.

Gianluca Mager (79)

Lo abbiamo lasciato, di fatto, con quell’incredibile corsa che gli è valsa una scalata di ben 51 posizioni in classifica ATP. Per Mager il difficile però arriva ora: confermarsi dentro i 100 del mondo. Interrotto sul più bello, con lo stesso tennista che all’ATP ha dichiarato “mi è mancato non potermi giocare slam e i principali tornei”, il ligure è sicuramente una figura che dovrà provare a ritrovare il momento magico. Grande attenzione durante il lockdown, come tanti suoi colleghi, all’alimentazione, Mager riparte dunque da una nuova dimensione arricchita anche dall’esordio e il punticino in Coppa Davis. Tanta curiosità anche per lui. Il primo approccio sul cemento di Flushing Meadows però non è stato dei migliori: sconfitta in 2 set nelle qualificazioni a Cincinnati dallo slovacco Martin.

Jannik Sinner (73)

Scaliamo la classifica e poco più in alto troviamo inevitabilmente colui che resta, nonostante tutto, il più chiacchierato. Sinner ha giocato forte in questa ripresa, allenandosi con costanza nell’ultimo periodo con i migliori. Come confessato da coach Piatti, l’altoatesino ci ha “spesso vinto”, ma l’allenamento si sa è un’altra cosa. Sempre Piatti ha raccontato di tantissimo lavoro e tantissimi progressi: dal movimento più ridotto per il dritto al lavoro balistico fatto per le variazioni al servizio. Una costruzione, di fatto, del giocatore, che è proseguita a passi spediti. Più di tutti gli altri avrebbe avuto enorme bisogno di giocare e accumulare esperienza. Restiamo pur sempre su un ragazzo, infatti, che la prima partita slam la giocava proprio un anno fa contro Wawrinka. Curiosità enorme dunque dopo le parole di Piatti per vederlo all’opera. Anche perché nella prima uscita americana è arrivato un risultato comunque in grado di far "rumore": il ko con Caruso nelle qualificazioni di Cincy.

Lorenzo Sonego (46)

Anche Lorenzo Sonego era stato nostro gradito ospite durante il lockdown. All’epoca erano gran serie tv e attesa. Poi è diventato un “io non vedo l’ora di giocare, qualsiasi torneo sia sono pronto a prendere le valige e partire”. Durante la pausa ha confessato di aver lavorato un po’ a livello di costruzione di massa muscolare, ma “senza esagerare”. E’ ripartito giocando e vincendo gli assoluti a Todi da favorito; e giocando e convincendo nella Serie A di tennis. Ha perso a Cincinnati lottando nella prima uscita sul cemento contro un osso duro come Sandgren. Motivato, con la voglia di continuare a migliorarsi, Sonego ha comunque dichiarato recentemente che l’obiettivo per questa ripresa è “provare a fare bene almeno in un torneo”. Che possa essere magari proprio lo US Open?

Matteo Berrettini (8)

L’uomo che l’anno scorso fu in grado di arrivare fino alla semifinale. Inutile girarci intorno: tutti gli occhi d’Italia saranno almeno inizialmente su Matteo Berrettini. Anche lui a inizio pandemia negli Stati Uniti, Matteo è tornato in Europa per l’UTS dove ha fatto vedere cose molto interessanti. Ha giocato tutto sommato parecchio, ha confessato di essersi allenato ad alto livello nel sud della Francia ed è chiaramente uno degli outsider principali dietro l’inevitabile favorito Djokovic. I guai fisici alle caviglie per altro avuti anche durante inizio lockdown paiono essere definitivamente superati. Sulla carta, insomma, Berrettini, arriva rigenerato da una pausa che può averlo in qualche modo messo a posto. Poi, come per tutti, ci sarà l’incognita dell’effettiva ripresa agonistica ad alto livello. Nella prima uscita a Cincinnati è comunque arrivato un buon segnale dal punto di vista mentale: trascinato infatti da una inaspettata battaglia contro il finlandese Emil Ruusuvuori in una partita che sembrava ormai vinta, Berrettini è rimasto lì con la testa vincendola al 3° set e mettendoci tanto sudore. Nonostante tutto, è un segnale positivo.

Jasmine Paolini (95)

Aveva lasciato a Indian Wells in attesa di capire con chi avrebbe giocato le qualificazioni e ha ripreso a Todi vincendo gli Assoluti. Jasmine Paolini è un’altra di quelle ragazza a cui il maledetto 2020 ha levato tanto. C’era grande curiosità per capire dove l’avrebbe potuta portare la bella crescita fatta vedere nel 2019 e che aveva finalmente restituito la prima nuova italiana ad arrivare in Top100 7 anni dopo(!) Camila Giorgi (2012). Vediamo se la grande voglia di tornare in campo – “per il 2020 l’obiettivo è quello di tornare a giocare, mi basta quello” – non possa fare da overboost in questa che sarà la sua prima presenza nel main draw agli US Open (e solo la terza in uno slam dopo RG2019 ed AO2020). Per ora la sua prima americana ha registrato una sconfitta: ko nelle qualificazioni di Cincinnati contro l'americana Caroline Dolehide.

Camila Giorgi (89)

Speranze nel tabellone femminile che come sempre saranno affidate a Camila Giorgi. Sarà chiaramente interessante capire il sorteggio ma, al di là di quello, anche analizzare la Giorgi vista a Palermo. Apparsa ancor più magra alla ripresa in un autentico fascio di pura esplosività muscolare, la Giorgi ha quasi subito ritrovato il feeling con il tuo tennis ‘a tutta’. Chissà che proprio questa sua caratteristica non possa essere d’aiuto: con tante ferme a lungo e con le sue capacità balistiche di incredibile colpitrice, questa situazione potrebbe rivelarsi un vantaggio per la Giorgi. A patto, chiaramente, come sempre, di trovare un po’ di continuità all’interno della stessa partita. Insomma, la solita imprevedibile mina vagante, anche perché Camila ha deciso di giocare sulla terra europea e poi spostarsi all'ultimo negli Stases.

