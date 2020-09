Una giornata a suo modo storica: 5 italiani in campo, 5 eliminati al primo turno del torneo maschile. Anzi, 0 su 6, se volessimo prendere in considerazione anche il femminile con Jasmine Paolini . Al momento della stesura di questo articolo resta solo Camila Giorgi a cui aggrapparsi.

A completare l’en-plein negativo di giornata è Marco Cecchinato. Il siciliano si arrende nella maniera più netta tra tutti, sublimando negativamente la giornata no dei colori azzurri. Contro il sudafricano Harris, purtroppo, Marco conferma di essere rimasto lontano dal livello di un tempo e che questa non è proprio la sua superficie. Meglio rientrare in Europa e provare a prepararsi al meglio per la ben più congeniale terra rossa. Con Harris Cecchinato resta in partita solo i primi due set, ma visto sfumare il secondo sul più bello (rimonta da 2-5 sotto a 5-5, salvo poi mollare 7-5) nel terzo lascia andare l’avversario: termina 6-4, 7-5, 6-2. E il trend resta negativo conclude la sua giornata.