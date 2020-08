Dal nostro partner OAsport.it

È iniziato il Masters 1000 di Cincinnati che preparerà i giocatori al secondo Slam dell'anno, gli US Oepn. Novak Djokovic è già proiettato al 31 agosto, con il serbo favorito numero 1 a New York anche a causa delle assenze - importanti - di Roger Federer e di Rafa Nadal, vincitore lo scorso anno. Uno si è operato e spera di rientrare “più forte” nel 2021, l'altro ha preferito non viaggiare negli Stati Uniti non considerandosi sicuro a causa dell'emergenza Covid.

Djokovic ha invece detto di sì, ma lo ha fatto solo perché non ci saranno i suoi storici nemici? Non si è fatta attendere la risposta del serbo...

Non ho deciso di partecipare perché Nadal si è ritirato. Avevo già deciso di venire diversi mesi fa... Volevo ricominciare dal cemento, perché è una superficie sulla quale mi sento molto a mio agio e sulla quale ho ottenuto la maggior parte dei miei successi. Amo giocare agli US Open. Avevo stabilito di venire, ma non ero sicuro che questo sarebbe stato possibile perché alcuni punti dovevano essere chiariti, in particolare l’assenza della quarantena nel ritorno in Europa. [Djokovic a TennisWorldItalia]

"Ci sono anche altri che possono vincere"

Ogni torneo Slam è un’opportunità di vincere il titolo, ma non ci sono solo io. Sarebbe davvero irrispettoso per gli altri giocatori dire che ho più fortuna senza Federer e Nadal. Giocatori come Thiem, Zverev, Tsitsipas e Medvedev sono forti come noi tre

"È una cosa positiva ricominciare"

Chiunque potrà vincere, soprattutto dopo sei mesi lontani dal circuito perché non sappiamo davvero come ci sentiremo sul campo. Le cose erano imprevedibili. In fin dei conti, è una cosa positiva essere qui. Un sacco di persone in tutto il mondo penseranno che non dobbiamo tornare a giocare a tennis, che non si devono creare assembramenti. Lo capisco appieno, davvero. Allo stesso tempo, però, credo anche che molta gente sarà felice di vedere il tennis andare avanti

