Novak Djokovic ritorna sulla squalifica che gli è stata inflitta domenica sera a Flushing Meadows in occasione degli ottavi di fi. Su Twitter il numero 1 al mondo ha voluto ringraziare i suoi fan per i tanti "messaggi positivi", ricordando che anche "la giudice di linea che è stata colpita dalla sua pallata ha bisogno del supporto della nostra comunità. Non ha fatto niente di male. Vi chiedo di rimanere particolarmente solidali e comprensivi con lei durante questo periodo". Un messaggio che arriva dopo i tanti insulti e minacce di morte arrivati nei confronti della giudice nella giornata di lunedì. Dal primo tweet subito dopo la squalifica il campione di Belgrado non ha mai rivelato il suo nome per proteggerla.