La numero 2 del mondo, tramite media rumeni, ha annunciato che "se le condizioni sanitarie e organizzative rimarranno quelle indicate dalle autorità e dal torneo, è veramente improbabile che possa esserci al via" il prossimo 31 agosto

Nel giorno dell'ufficialità degli US Open, calendarizzati dal 31 agosto al 13 settembre dal governatore dello Stato di New York, arriva il primo forfait di prestigio. E' quello di Simona Halep. La rumena, numero due al mondo, ha infatti deciso, a seguito dell'emergenza legata al Coronavirus, di non partecipare agli appuntamenti organizzati fuori dall'Europa.

La Halep, secondo quanto riferito dai media rumeni e in particolare dal canale televisivo Pro TV, non sarà presente ai tornei di Washington, Cincinnati e New York, ma nemmeno a quelli di Pechino e Wuhan. Dovrebbe fare un'eccezione per l'evento conclusivo della stagione WTA in programma a Shenzhen. Confermata, invece, la sua presenza nell’eventualità in cui ci possano essere tornei in Europa, il che vorrebbe dire, a oggi, Roland Garros e quegli eventi che rappresenteranno l’eventuale avvicinamento allo Slam su terra battuta in programma a Parigi dal 27 settembre al 10 ottobre.

L'entourage della tennista, tuttavia, ha parzialmente ritrattato le sue dichiarazioni, chiarendo che di fatto "non si può parlare di una decisione ufficiale in quanto ancora non c’è nulla di certo sulla ripartenza, sebbene siamo molto vicini, ma se le condizioni rimarranno quelle indicate dagli US Open, è veramente improbabile che possa esserci al via".

Certa, invece, l'assenza di Roger Federer, che ha dichiarato chiusa la sua stagione nelle scorse settimane dopo una seconda artroscopia al ginocchio destro. I suoi due eterni rivali, Novak Djokovic e Rafael Nadal, hanno, invece, espresso grandi dubbi in merito a un possibile viaggio a New York per diversi motivi. Il serbo ha giudicato l'organizzazione degli US Open "estrema e non sostenibile", mentre lo spagnolo dubita delle garanzie di sicurezza sanitaria americane e ha sollevato il problema di equità sportiva tra coloro che potrebbero fare il viaggio e chi, invece, ad oggi non potrebbe permetterselo.

