C’è ancora un grande punto interrogativo sugli US Open, programmati per il periodo che va da lunedì 31 agosto a domenica 13 settembre. Nonostante lo Slam americano sia stato confermato dalla stessa ATP, i casi di contagio negli Stati Uniti non accennano a diminuire e bisognerà monitorare attentamente l’evolversi della situazione. Il sindaco di New York, Bill de Blasio, aveva appena annunciato il divieto di promuovere grandi eventi per evitare assembramenti, ma era sfuggito un aspetto nei giorni scorsi, dopo la preoccupazione iniziale: a precisa domanda sullo slam ha mostrato grande ottimismo, affermando che la manifestazione si terrà, seppure a porte chiuse.

Intervenuto ai microfoni della CNN, De Blasio non ha lasciato spazio a dubbi, dichiarandosi grande fan del tennis:

I dati ci dicono che non è il momento di creare assembramenti, questo vuol dire manifestazioni in strada, grandi concerti all'aperto e parate. Gli US Open sono uno dei numerosi eventi con attività sportive che si svolgeranno senza pubblico. La gente potrà vederlo in televisione, ma continueremo a mantenere la tradizione del torneo. Non avremo spettatori sugli spalti, ma il tennis tornerà.

