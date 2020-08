Tennis

US Open, Legends Matches: Finale 2002 - Agassi vs Sampras

Una finale al cardiopalma quella tra i due connazionali Pete Sampras e Andre Agassi che per la 34esima volta si scontrano in un match straordinario. Sull'Arthur Ashe Stadium di New York Sampras, testa di serie numero 17, batte il suo eterno rivale in 4 set (6-3 6-4 5-7 6-4), portando a casa il suo quinto major americano e il 14esimo e ultimo Slam della sua carriera.

