US Open, Legends Matches: Finale 2011 - Djokovic vs Nadal

Il 2011 è stato un anno d'oro per Novak Djokovic che si è portato a casa 10 titoli su 12 tornei giocati, di cui 3 Slam. L'ultimo è stato proprio quello di New York, dove il tennista serbo si prende la rivincita in una finale epica dallo stesso Rafa Nadal, che l'anno prima l'aveva battutto in 4 set.

