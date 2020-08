Tennis

US Open, Legends Matches: Semifinale 2010 - Djokovic vs Federer

Un match memorabile che Novak Djokovic ricorderà come un punto di svolta nella sua carriera tennistica. La partita si chiuse in 5 set combattuti in poco meno di 4 ore (5-7 6-1 5-7 6-2 7-5): Nole dopo aver salvato due match point si aggiudicò la vittoria e il pass per la finale degli US Open 2010 con Rafael Nadal, che però risultò troppo forte anche per lui.

