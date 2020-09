Come un treno. Daniil Medvedev ha quasi scherzato con Frances Tiafoe, prendendosi con disarmante facilità un pass per i quarti di finale. O almeno l’ha fatta sembrare disarmante facilità Medvedev, che ha giocato al gatto col topo col suo avversario per un set, salendo di livello quando realmente necessario e a un certo punto, da inizio secondo parziale in poi, stufandosi e andando dritto al traguardo.

Irreale risposta vincente di Medvedev: il russo passa da casa sua!

Un grande Medvedev. Pulito, infallibile dal lato del rovescio, solido. Autore di punti straordinari. Un giocatore insomma entrato in un’altra dimensione da un annetto ormai e il più serio candidato, insieme a Dominic Thiem, a un posto in finale. Un peccato, anzi, che questi due siano dalla stessa parte del tabellone. Per quanto fatto vedere oggi e dopo l’uscita di Djokovic, sono infatti i due tennisti più solidi e più forti presenti in tabellone.

Tiafoe ha potuto poco, trovandosi davanti un muro senza pertugi e una struttura praticamente impossibile da battere con le due, tre accelerazioni che ha a disposizione l’americano. Non c’è altro modo di spiegare una partita terminata 6-4, 6-1, 6-0 in qualche minuto in più di un’oretta e mezza. Medvedev vola così ai quarti dove sfiderà il connazionale Rublev, giustiziere in 4 set del nostro Matteo Berrettini. E per quanto Rublev abbia giocato un’eccellente partita contro Matteo, Daniil Medvedev resta ampiamente favorito; anche perché i precedenti parlano chiaro: 3-0 in suo favore senza che Rublev gli abbia mai nemmeno strappato un set.

