Lo US Open 2020 non resterà di certo nel cuore di Kiki Mladenovic . La tennista francese ha perso in maniera clamorosa al secondo turno contro la russa Gracheva, vanificando una situazione di 6-1 5-2 40-0 in suo favore . E nella conferenza stampa post match, l'ex numero 10 del mondo si è lasciata andare a un duro sfogo , analizzando sia l'incontro che la situazione di disagio vissuta all'interno della bolla newyorchese.

In una situazione già complicata, la francese e altri sei tennisti sono stati costretti ad osservare ulteriori misure restrittive dopo la positività di Benoit Paire al coronavirus. Di fatto, è stata interdetta loro qualsiasi attività che non fosse scendere in campo, con il divieto di accedere alle aree comuni o di muoversi con gli stessi mezzi degli altri giocatori. Oltretutto, proprio in base ai protocolli USTA, la Mladenovic sarà costretta con ogni probabilità a restare nella bolla fino alla fine del torneo, nonostante l'eliminazione sia in singolare che in doppio. Queste le sue parole, invece, riguardo al match. "Non cerco una scusa per la mia sconfitta, non è colpa della USTA se non ho convertito i miei quattro match point. Sicuramente è la sconfitta più dolorosa della mia carriera. Stavo giocando un gran tennis e poi non sono riuscita a convertire i match point; vorrei poter dire cosa è successo, ma semplicemente sono crollata e la partita è andata nell’altra direzione".