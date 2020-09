US Open 2020, tutte le partite LIVE su Eurosport.it ed Eurosport Player

US Open

Dal Roland Garros del 2005, soltanto altre due volte era capitato di vedere una finale di un torneo dello Slam senza nessuno tra Novak Djokovic, Rafa Nadal e Roger Federer in campo: a Flushing Meadows nel 2014, quando a giocarsi il titolo furono Marin Cilic e Kei Nishikori (vinse il croato), e due anni dopo a Wimbledon, quando Andy Murray riuscì a coronare il sogno di vincere nel giardino di casa, contro Milos Raonic. Domenica agli US Open la terza finale tra intrusi: da una parte il tedesco Sascha Zverev, alla prima finale in un major, dall’altra Dominic Thiem, che ne ha già giocate tre (due al Roland Garros e una negli ultimi Australian Open), perdendole tutte. Comunque vada a finire, ci sarà un 150° nome diverso nell’albo d’oro degli Slam.