Naomi Osaka contro Victoria Azarenka, la miglior finale possibile. Negli scontri diretti la giapponese è in vantaggio per 2-1 (2-2 se consideriamo anche Cincinnati dove Vikaha vinto per walk over): sconfitta agli Open d'Australia nel 2016, Naomi si è poi imposta sulla bielorussa a Roma nel 2018 (6-0, 6-3) e anche sulla terra del Roland Garros nel 2019 (4-6, 7-5, 6-3). Sul cemento di Flushing Meadows verrà scritto un altro importante capitolo di storia.