US Open: Osaka-Azarenka 1-6 6-3 6-3, gli highlights

In tre minuti riviviamo tutto il meglio della finale femminile degli US Open 2020: una partita bella, combattuta e vinta in rimonta dalla giapponese per il suo terzo Slam, il secondo a New York a soli 22 anni.

